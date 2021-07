Vier Frauen, vier Männer – das sind die SPD-Kandidaten in Menslage

Die SPD in Menslage hat ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 12. September benannt (Symbolfoto).

dpa/Bernd von Jutrczenka

Menslage. Mit acht Bewerbern – je zur Hälfte Frauen und Männer – geht die SPD in Menslage in die Gemeinderatswahl am 12. September 2021. Spitzenkandidatin ist Bürgermeisterin Doris Schmidt, die erneut für dieses Amt kandidiert.

In einer Wahlversammlung hätten die Sozialdemokraten in der Artlandgemeinde geheim über die Kandidaten abgestimmt, teilt die Partei mit. Auf Platz eins der Wahlliste steht Doris Schmidt, die seit Sommer 2020 als Nachfolgerin von&n