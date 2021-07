Am 12. September 2021 entscheiden die Wähler in den Samtgemeinden Artland, Fürstenau und Neuenkirchen auch über den neuen Rathauschef (Symbolfoto).

Quakenbrück/Fürstenau/Neuenkirchen. In den Samtgemeinden Artland, Fürstenau und Neuenkirchen wird bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 ein neuer Rathauschef gewählt. Welche Kandidaten treten an?

Am Montag, 26. Juli 2021, um Punkt 18 Uhr war in den drei Nordkreis-Samtgemeinden Bewerbungsschluss. Bis dahin mussten alle Bewerber, die sich für das Amt des hauptamtlichen Samtgemeindebürgermeisters bewerben wollten, ihre Unterlagen in de