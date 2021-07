Bei dem Unfall auf der B68 in Badbergen wurden fünf Menschen leicht verletzt.

Badbergen. Bei einem Unfall am Samstagmittag auf der B68 in Badbergen sind fünf Menschen leicht verletzt worden, darunter drei Kinder.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, befuhr ein 21-Jähriger am Samstagmittag mit einem Mercedes die Straße "An der B68" in Richtung Bersenbrück. Als er in Höhe der Straße "Im Osterfeld" gegen 12.05 Uhr eine Fahrzeugkolonne überholen wollte,