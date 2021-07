"Man bekommt viel zurück": Kita-Leiterin Karin König geht in den Ruhestand

Künftig ist Karin König (links) nur noch zu Gast in der Kita St. Sylvester, die bald von Heike Jenjahn-Hohnhorst geleitet wird.

Alexandra Lüders

Quakenbrück. 44 Jahre lang hat sich Karin König um viele Jungen und Mädchen gekümmert. Nun geht die Leiterin der evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte und des Familienzentrums St. Sylvester in den Ruhestand.

Zum 1. August übergibt die 63-Jährige ihr Amt an ihre Kollegin Heike Jenjahn-Hohnhorst, die auch schon 33 Jahre in dieser Einrichtung tätig ist.Die von 1974 bis 1977 ausgebildete Erzieherin ging schon kurz nach ihrem Anerkennungsjahr in die