Quakenbrück. Seit dem 1. Juli 2021 leitet Manoshi Christina Pakrasi die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Christlichen Krankenhaus Quakenbrück (CKQ). Sie tritt die Nachfolge von Professor Reinhard Boerner an.

Manoshi Christina Pakrasi ist seit 2004 Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie (Verhaltenstherapie). Laut Pressemittelung des CKQ studierte sie Humanmedizin an der RWTH Aachen. Es folgten Anstellungen unter anderem im Klinikum der Universität Heidelberg, im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und im Albertinenkrankenhaus Hamburg. Seit 2005 war sie als Oberärztin und seit 2014 als Leitende Oberärztin und stellvertretende Chefärztin der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im Asklepios Westklinikum Hamburg tätig.

Sie war außerdem Prüferin der Ärztekammer Hamburg und engagierte sich in mehreren sozialpsychiatrischen Sprechstunden, beispielsweise für Flüchtlinge und obdachlose Frauen sowie in der PEER-Beratung (Beratung durch Menschen mit denselben Merkmalen oder in derselben Lebenssituation wie der Beratene). Pakrasi ist 51 Jahre alt, sie wurde in Indien geboren, wuchs bei Braunschweig auf und lebt derzeit in Diepholz.



Weiterlesen: Top-Mediziner Boerner verlässt Quakenbrücker Krankenhaus



„Ich freue mich sehr auf meine Tätigkeit in Quakenbrück und die enge Zusammenarbeit mit meinem Team und den Patientinnen und Patienten“, erklärt Manoshi Pakrasi in der Mitteilung. In den kommenden Tagen und Wochen werde sie sich in ihr neues Arbeitsumfeld einarbeiten und quasi „wie ein Schwamm“ Strukturen, Konzepte, Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die örtlichen Gegebenheiten des Krankenhauses in sich aufnehmen.

Beziehung zu Patienten wichtig

„Ein funktionierendes Netzwerk und kurze Wege in der Kommunikation sind wichtig für mich, dazu gehört auch die gute Kooperation mit den niedergelassenen Kollegen, Kooperationspartnern und den umliegenden Kliniken“, betont die neue Chefärztin. Ihr sei die Beziehung zu Patienten sehr wichtig, daher sei sie sehr aufmerksam, geduldig, zuhörend und wertschätzend, so Pakrasi weiter. Bei Konflikten suche sie immer das offene Gespräch und einvernehmliche Lösungsfindung.

Was die medizinischen Schwerpunkte angeht, bezeichnet sich die Fachärztin als „Psychiatrie-Allrounderin“ mit besonderem Fokus auf der Therapie von psychotischen und bipolar-affektiven Störungen, weil diese den Menschen besonders in seinem Alltag beeinträchtigen und das Leben erschweren können. Aus diesen Gründen sei der sozialpsychiatrische Blick bei der Arbeit ihr ein besonderes Anliegen.



Anzeige Anzeige

„Das Zentrum für Psychologische und Psychosoziale Medizin hat überregional einen sehr guten Ruf und so konnten wir eine hochspezialisierte Führungskraft für das CKQ gewinnen, die die Klinik auf hohem Niveau weiterentwickeln wird", wird CKQ-Geschäftsführer Matthias Bitter in der Pressemitteilung zitiert.