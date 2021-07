Quakenbrück. Die archäologischen Grabungen auf dem Mühlenplatz am Schwarzen Weg in Quakenbrück sind beendet. Kreisarchäologe Axel Friederichs berichtet, welche Funde ans Tageslicht geholt wurden und wie sie zu bewerten sind.

Herr Friederichs, wie weit sind Sie mit den Grabungen auf dem Mühlenplatz in Quakenbrück?



Sie sind abgeschlossen. Die Grabungen dauerten mit kurzer Unterbrechung vom 13. April bis zum 13. Juli.

Welche Erkenntnisse haben die Grabungen auf dem Gelände am Mühlenhof gebracht?

Die Untersuchungen haben neue Erkenntnisse zur Geschichte der „Kleinen Mühle“ in Quakenbrück erbracht. Dabei wurden verschiedene bauliche und wasserbauliche Anlagen früherer Bauphasen der „Kleinen Mühle“ freigelegt und dokumentiert sowie der ehemalige Mühlenkolk erfasst. Es handelt sich bei den ergrabenen archäologischen Befunden um Uferrandbefestigungen des Mühlenkolkes aus Holz bzw. Flechtwerk, eventuell mit Anlegestelle, um ein hölzernes Wassergerinne mit Schieber sowie um die Grundmauern von Backsteinbauten. Mit Letzteren liegen Reste und ein Vorgängerbau der 1981 abgebrannten Sägemühle vor.

Aus welcher Zeit stammen die Funde?



Aufgrund der stratigraphischen Abfolge der Boden- bzw. Auffüllschichten, des ausschließlich neuzeitlichen Fundmaterials und des Formates der verwendeten Ziegelsteine sowie schließlich anhand des Abgleichs mit historischen Kartierungen lassen sich alle archäologischen Befunde in den Zeitraum des 18. und 19. Jahrhunderts datieren.

Axel Friederichs (60) ist seit 2017 Leiter der Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrück.

Welche Bedeutung haben die Funde und die Ergebnisse für die Stadtgeschichte? Handelt es sich um einen „Mosaikstein“ in der Geschichte Quakenbrücks?

Mit der archäologischen Ausgrabung wurde ein Schlaglicht auf die jüngere Mühlengeschichte Quakenbrücks geworfen. Gerade die wasserbaulichen Anlagen sind in den zur Verfügung stehenden alten Karten nicht abgebildet und auch archivalisch nicht eingehend überliefert. Ihre Ausgrabung leistet einen Beitrag zum Verständnis des Betriebs einer Mühle: Wie beherrschte der Müller den Wasserfluss und mit welchen Mitteln vermochte er, den Antrieb des Mühlrades zu kontrollieren. Mit diesen Erkenntnissen hat die Grabung einen wichtigen „Mosaikstein“ zur Wirtschaftsgeschichte Quakenbrücks beigetragen und kann somit bereits vorhandenes Wissen mit der Dokumentation der archäologischen Befunde unterfüttern und ergänzen.

Hält die Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrück an Ihren während des Bauleitverfahrens geäußerten Bedenken und Einwänden fest? Oder kann/darf das Gelände bebaut werden?

Mit Abschluss der Ausgrabungen ist den Belangen der Bodendenkmalpflege Genüge getan. Hinsichtlich der mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 ins Auge gefassten Bebauung des Geländes bestehen seitens der Archäologie nun keine denkmalrechtlichen Bedenken mehr.

Anders gefragt: Muss aus Sicht der Experten das Gelände im bisherigen Zustand wegen seiner Einzigartigkeit erhalten bleiben? Was sagen Sie?

Eine Erhaltung der Mühlenrelikte vor Ort im Original ist nach ihrer Ausgrabung und fachgerechten Untersuchung denkmalrechtlich nicht mehr geboten. Eine archäologische Grabung ist also als „denkmalpflegerische Ersatzmaßnahme“ aufzufassen, mit der im Boden befindliche Denkmalreste vor ihrer endgültigen Zerstörung in Form einer fachlichen Dokumentation quasi indirekt doch erhalten bleiben.

In welcher Form werden die Erkenntnisse nun aufbereitet?

Die Grabungsdokumentation wird technisch aufbereitet und archiviert, um für eine wissenschaftliche Bearbeitung abrufbar zu sein. Die Grabungsdokumentation steht Heimatforschern, interessierten Wissenschaftlern oder auch Studierenden für zum Beispiel Abschlussarbeiten zur Verfügung. Kurzberichte für das Heimat-Jahrbuch Osnabrücker Land und die archäologische Fundchronik für Niedersachen werden – wie für unsere anderen Grabungsmaßnahmen auch – von der Stadt- und Kreisarchäologie zum Jahresende erstellt.

In welcher Form wäre eine öffentliche Darstellung möglich?



Ich würde mir eine Kombination aus musealer Präsentation im Stadtmuseum Quakenbrück sowie aus geeigneter Information und Kenntlichmachung in der Örtlichkeit wünschen. In welcher Art genau und in welchem Umfang bleibt späteren Abstimmungen zwischen den Beteiligten vorbehalten.