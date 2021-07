Neuauflage von "Rock meets Brass" am 11. September 2021 in Nortrup

Die Rockband The Beat trifft beim Konzert "Rock meets Brass" im September 2021 auf den Musikverein Nortrup (Archivfoto).

Bernard Middendorf

Nortrup. „Rock meets Brass“ – auf ein Konzert der besonderen Art dürfen sich Musikfreunde am Samstag, 11. September 2021, um 20 Uhr in Nortrup freuen. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 23. Juli 2021.

Das Motto des Konzertes ist in Nortrup nicht unbekannt. Bereits vor zehn Jahren gab es das Zusammenspiel von traditionellem Blasorchester und einer Rockband zum ersten Mal. Zum 100. Geburtstag des Musikvereins Nortrup greift Diete