Jetzt beginnt die „Show ihres Lebens“ für die 50 examinierten Heilerziehungspflegenden von der Fachschule für Heilerziehungspflege Quakenbrück.

Anita Lennartz

Quakenbrück. Nach drei Jahren schulischer und praktischer Ausbildung starten nun 50 Absolventinnen und Absolventen der Fachschule für Heilerziehungspflege Quakenbrück in ihr Berufsleben.

Pastor Uwe Brand begrüßte die Examinierten in der St.-Petrus-Kirche in Quakenbrück. Familie und Freunde konnten coronabedingt nicht an der Veranstaltung teilnehmen, aber das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. „Ihr habt Euch drei Jahre a