Ein Standort für die neue Kindertagesstätte in Badbergen könnte die Fläche „Hemstede“ sein (im Hintergrund).

Christian Geers

Badbergen. Die Pläne für die Hemstede in Badbergen haben in den vergangenen Monaten für viel Wirbel gesorgt. Nachdem Tönnies sein Bauvorhaben an anderer Stelle umsetzen will, stellt sich nun die Frage, wie es mit der Fläche weitergeht.

Die CDU/FDP-Fraktion hat eine klare Vorstellung, was mit der Hemstede passieren soll und deshalb einen entsprechenden Antrag gestellt. Geht es nach ihr, soll Bürgermeister Werner Meier (UWG Badbergen) in Verkaufsverhandlungen mit dem Eigent