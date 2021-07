Die Mannschaft der CDU Quakenbrück für die Kommunalwahl am 12. September 2021 steht. 22 Kandidaten bewerben sich um ein Mandat im Stadtrat.

CDU Quakenbrück

Quakenbrück. 22 Frauen und Männer bewerben sich für die CDU um ein Mandat im Quakenbrücker Stadtrat. Auf Platz eins der Wahlliste, die die Partei verabschiedete, steht Bürgermeister Matthias Brüggemann.

In einer Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes im Artland-Stadion in Quakenbrück hätten sich die Kandidaten zur Wahl gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Gesamtvorschlag sei einstimmig beschlossen worden. „Ich bin sehr f