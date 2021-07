WC auf dem Quakenbrücker Marktplatz: Was ist möglich?

Bekommt die Stadt Quakenbrück an zentraler Stelle eine öffentliche und barrierefreie Toilette? Eine Entscheidung steht noch aus (Symbolfoto).

dpa/Jan Woitas

Quakenbrück. Die Frage, ob es in der Quakenbrücker Stadtmitte in der Nähe des Marktplatzes bald wieder ein öffentliches WC geben wird, bleibt vorerst offen. Nun ist die Verwaltung am Zug.

Nach dem Willen des Stadtrates soll der Fachbereich Planen und Bauen „ein Konzept zur Neuanschaffung und Aufstellung einer öffentlichen barrierefreien WC-Anlage auf dem Marktplatz erarbeiten und zur Beschlussfassung vorlegen“. Und die Ratha