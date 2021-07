Menschenkette in Badbergen: Besseres Wolfsmanagement gefordert

Auf dem Deich der Hase in Badbergen fordert eine Menschenkette ein Wolfsmanagement mit Bestandregulierung.

Björn Thienenkamp

Badbergen. Mit einer Menschenkette auf dem Badberger Hasedeich haben am Sonntag rund 70 Teilnehmer gegen aus ihrer Sicht unzureichendes Wolfsmanagement in Niedersachsen protestiert. Sie nahmen damit an einer landesweiten Aktion teil.

Zum landesweiten Aktionstag hatte das "Aktionsbündnis aktives Wolfsmanagement" aufgerufen. Die Menschenkette am Hasedeich im Badberger Ortsteil Lechterke am Sonntagmittag hatten die Landfrauen, die Landjugend und der Badberger O