Nach dem Sieg über Braunschweig hoffen Hanno Stein und sein Team auf eine ähnlich gute Leistung gegen Göttingen.

Bernard Middendorf

Quakenbrück/Vechta. In der Summer League treten die U19-Basketballer der Young Rasta Dragons am Sonntag, 11. Juli, bei den Junior Baskets Oldenburg an. Ebenfalls am Sonntag erwarten die U16 in Vechta die Sartorius Youngsters Göttingen.

Während in den beiden Jahrgängen der Nachwuchs- und Jugend-Bundesligen der Summer-League-Endspurt eingesetzt hat, fiebern die Basketballtalente bereits der regulären Saison entgegen, die hoffentlich im Herbst planmäßig beginnen kann. Die Ne