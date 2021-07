Quakenbrücker Pastor Wolfgang Thon-Breuker in Ruhestand verabschiedet

Ein Foto von Wolfgang Thon-Breuker wird in der Sakristei an sein segensreiches Wirken erinnern. Wolfgang Becker (rechts) vom evangelischen Rat präsentierte es und schenkte dem Pastor eine Kopie des Porträts.

Alexandra Lüders

Quakenbrück. Neun Jahre war Wolfgang Thon-Breuker Pastor der St.-Sylvester-Gemeinde in Quakenbrück. Nun verabschiedete sich der 62-Jährige in den Ruhestand – allerdings nicht ganz freiwillig.

Seine vorzeitige Versetzung aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand war für ein unfreiwilliger Abschied für alle Beteiligten, die ihrem kranken Pfarrer in einem Gottesdienst in der St.-Sylvester-Kirche mit Segenswünschen und