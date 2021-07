Quakenbrück. Mit einer besonderen Mitmachaktion wendet sich die Theaterwerkstatt Quakenbrück an alle Bücher- und Theaterfreunde in der Region: Ein Fotowettbewerb, über das Verschmelzen von Mensch und Buch.

Die Aktion startet die Theaterwerkstatt Quakenbrück in Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Bücherei, der Initiative Quakenbrück und der Buchhandlung Thoben, teilt der Vorstand der Theaterwerkstatt mit. Die Idee ist einfach: Gesichter oder Körperteile werden ganz oder teilweise durch einen Buchumschlag verdeckt. Dabei verschmilzt das Buchcover mit dem Gesicht und wird zu einem ganz eigenen Kunstwerk, dem „Bookface“.

Plachta/Theaterwerkstatt Quakenbrück

Und so geht es: Jeder kann mit einfachen Mitteln und etwas Phantasie mit einer herkömmlichen Handykamera kreative und originelle Fotos erstellen. Dabei stehen Bücher im Mittelpunkt, deren Titel Gesichter oder Teile eines Körpers zeigen. Die fehlenden Teile ergänzt man selbst mit dem eigenen Körper und hält dies auf einem Foto fest.

Berning/Theaterwerkstatt Quakenbrück

Veröffentlichung in einem Kalender geplant

Die Bilder werden im ersten Kalender der Theaterwerkstatt abgedruckt, den jeder Teilnehmer als Dankeschön erhält. Darüber hinaus winken weitere Preise, unter anderem gestiftet von der Initiative Quakenbrück, die die Fotos während des Sommers in ihren Schaufenstern ausstellen. Im Herbst werden dann alle „Bookfaces“ am Tag der offenen Tür in der Theaterwerkstatt ausgestellt. Die Besucher haben die Möglichkeit, ihre Lieblingsfotos zu wählen, die mit attraktiven Preisen belohnt werden.

Kostenloses Fotoshooting am 14. Juli

In einer professionellen Fotosession am 14.Juli bietet die Theaterwerkstatt mit der Quakenbrücker Fotografin und Mediengestalterin Alicia Mack ein kostenloses Shooting an. In perfekter Theaterbeleuchtung können Kostüme aus dem umfangreichen Fundus der Theaterwerkstatt in Anspruch genommen werden und mit den Büchern in Szene gesetzt werden. Für diejenigen, die keine passenden Bücher zur Hand haben, steht eine Auswahl an passenden Exemplaren der Samtgemeinde Bücherei zur Verfügung.

Aktion Bookfaces Die Teilnahmebedingungen Die Fotos können digital (Auflösung mindestens 300 dpi) ab sofort per Email an Theaterwerkstatt@osnatel.de, auf Instagram unter #theaterwerkstattbookface oder der Facebook-Seite der Theaterwerkstatt eingereicht werden.

Bilder können auch per Post eingesandt oder in der Bahnhofsstraße abgegeben werden.

Dabei sollten der Name des Fotografen und Kontaktdaten angegeben werden.



Für das Fotoshooting am 14. Juli ab 18 Uhr wird um vorherige Anmeldung gebeten.

Weitere Infos zu Bild- und Urheberrechten auf theaterwerkstatt-quakenbrueck.de

„Mit der Aktion wollen wir uns zurückmelden und die Zeit bis zur neuen Spielsaison ab September etwas verkürzen,“ heißt es in der Pressemitteilung der Theaterwerkstatt. „Noch mehr würden wir uns natürlich freuen, wenn wir dann wie geplant die 15 gebuchten Künstler vor vollem Haus über die Bühne bekommen, nebst der mindestens zwölf Aufführungen des Theaterwerkstatt-Ensembles."

Die Verantwortlichen hoffen zudem, bald wieder Angebote für Kinder und Jugendliche anbieten zu können. "Wenn es dann noch dem Musiker Forum gelingt, die offene Musik-Bühne ohne Corona-Einschränkungen wieder aufzunehmen, haben wir sehr viel erreicht“, teilt der Vorstand der Theaterwerkstatt mit.