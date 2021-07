Young Rasta Dragons in die Summer-League zweimal gegen Braunschweig

Engagiert an der Seitenlinie: JBBL-Coach Hanno Stein. (Archivfoto)

Rolf Kamper

Quakenbrück/Vechta. Bis zum Saisonstart der NBBL und JBBL müssen sich die Nachwuchsbasketballer der Young Rasta Dragons noch gedulden, am Wochenende in die Talente aus Quakenbrück und Vechta aber in der Summer League gefordert.

Lange mussten die Basketballtalente aus Quakenbrück und Südoldenburg schmoren, ehe sie wieder dem orangefarbenen Ball nachjagen durften. Seit kurzem gaben die Behörden wieder grünes Licht. Klar, dass die Jungs jetzt am liebsten alles gleich