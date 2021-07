Wie läuft es im Finanzamt Quakenbrück? Das wollte Finanzminister Reinhold Hilbers (Dritter von links) von Vorsteher Klaus Schulte (Vierter von links) und seiner Vertreterin Cordula Gottschalk wissen; mit dabei: die Landtagsabgeordneten Christian Calderone (CDU, links) und Guido Pott (SPD).

Christian Geers

Quakenbrück. Nach mehr als acht Monaten ist das Finanzamt Quakenbrück wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Einer der ersten Besucher war Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers.

Als der oberste Finanzchef im Land zwischen Ems und Elbe am Donnerstagmorgen gegen halb neun im früheren Amtsgerichtsgebäude an der Langen Straße in Quakenbrück eintrifft, ist der CDU-Politiker nicht der erste Besucher. Schon vorher hatten