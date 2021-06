Mann verprügelt Freundin in Quakenbrück auf offener Straße

Ein 30-Jähriger Mann hat seine 22-jährige Freundin in Quakenbrück auf offener Straße geschlagen und getreten.

Quakenbrück. In Quakenbrück ist ein Beziehungsstreit auf offener Straße eskaliert. Polizei und Rettungswagen waren vor Ort. Von der Auseinandersetzung haben Außenstehende Filmaufnahmen gemacht.

Wie die Polizei am Montag auf Nachfrage berichtete, ereignete sich der Zwischenfall am vergangenen Freitag gegen 0.50 Uhr. Ein 30-jähriger Mann habe seine 22-Jährige Freundin auf der Langen Straße in der Quakenbrücker Innenstadt geschlagen