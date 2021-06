Fans treiben Spider Murphy Gang in Badbergen zu Höchstleistungen

44 Jahre und immer noch nicht müde: Die legendäre Spider Murphy Gang spielte beim Musiksommer Artland in Badbergen.

Rolf Kamper

Badbergen. Was hatte der Auftritt der Spider Murphy Gang in Badbergen mit der Hochzeit zu Kana gemein? Den Spitzenwein gab es zuletzt – bei der Band in Form von musikalischen Injektionen bei einem Endspurt, der Rockfans berauschte.

Rock'-n'-Roll-Musik geht auch auf Bayerisch, das bewies die Münchener Band bei ihrem Auftritt in Badbergen, beim vorletzten Konzert des Musiksommers Artland. Eine Sperrstunde gab es in dieser Tropennacht natürlich nicht, dafür aber reichlic