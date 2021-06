Offene Gartentore am Sonntag auch in Gehrde und Badbergen

Der Garten Ansmann präsentiert sich abwechslungsreich und vielfältig.

Alexandra Lüders

Badbergen/Gehrde. 60 Gärten machen mit bei der Aktion „Das offene Gartentor 2021 – Osnabrück und Umgebung.“ Am Sonntag, 27. Juni 2021 gewähren auch Gartenliebhaber aus Badbergen und Gehrde Einblicke in ihre ideenreich gestalten Gärten.

Rund um einen alten Artländer Kotten liegt der gut 5000 Quadratmeter große Garten der Imkerei Honigsüß an der Rüsforter Straße 42 im Badberger Ortsteil Wehdel, mit Beeten in unterschiedlichen Farbklängen, in der Sonne und im Schatten, mit T