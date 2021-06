Endlich wieder Kino: Schauburg in Quakenbrück öffnet am 24. Juni

Das Schauburg-Team freut sich auf die Kinobesucher. Die Fassade des Gebäudes wird renoviert - auch der grün-leuchtende Schriftzug – deshalb musste für das Foto ein Ersatz her.

Schauburg Quakenbrück

Quakenbrück. Seit November 2020 ist es in der Schauburg in Quakenbrück ruhig. Kein Kino. Am 24. Juni 2021 geht es wieder los. Wie wird der Besuch ablaufen? Worauf freuen sich die Fans? Warum fehlt die Leuchtreklame? Die Antworten.

Vieles hat das Schauburg-Filmtheater in den vergangenen Jahrzehnten schon erlebt und überlebt: Die Zeit von 1945 bis 1948, als die Schauburg unter anderem für britische Besatzungstruppen reserviert war, die Raubkopierer in den 1970er Jahren