Jeder Kilometer zählt bei der Aktion Stadtradeln, an der sich die Quakenbrücker zwischen dem 28. Juni und 18. Juli 2021 wieder beteiligen (Archivfoto).

Initiative Quakenbrück/Christian Wüst

Quakenbrück. Ab Montag, 28. Juni 2021, beteiligt sich die Stadt Quakenbrück wieder an der Aktion Stadtradeln. Schaffen es die Teilnehmer, die Vorjahresmarke von 42.900 Kilometern zu knacken?

Zum dritten Mal beteiligt sich die Burgmannstadt in am Wettbewerb „Stadtradeln“, die Initiative Quakenbrück (IQ) ruft in Zusammenarbeit mit der Stadt alle Bürger auf, drei Wochen lang auf das Auto zu verzichten und stattdessen – s