Seit 60 Jahren glücklich verheiratet: Inge und Hans-Jürgen Grießhammer.

Alexandra Lüders

Quakenbrück. Am 23. Juni 2021 feiern Inge und Hans-Jürgen Grießhammer ihre Diamantene Hochzeit mitten in ihrem idyllischen Siedlungsgarten an der Hasestraße in Quakenbrück, wo die Jubilare seit 55 Jahren zu Hause sind.

Inge und Hans-Jürgen Grießhammer haben im Laufe der Jahrzehnte eher ein bescheidenes Leben geführt. Stattdessen wurde die Heimatliebe bei ihnen groß geschrieben. Auf Schusters Rappen erwanderten sie sich die schönsten Regionen Deutschlands.