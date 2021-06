Wo kann man mal, wenn man mal muss? Eine öffentliche Toilette an zentraler Stelle gibt es in der Quakenbrücker Stadtmitte nicht mehr. Nun wird darüber erneut diskutiert (Symbolfoto).

dpa/Jens Büttner

Quakenbrück. Die Debatte über Für und Wider einer öffentlichen Toilette in der Quakenbrücker Stadtmitte ist erneut entbrannt. Der jüngste Vorstoß in Sachen Not bei der Notdurft kam von den Linken im Stadtrat – ein Überblick.

Hat Quakenbrück überhaupt kein öffentliches WC? Doch, aber keines in der Stadtmitte. Im Bahnhofsgebäude, gut 800 Meter und zehn Gehminuten von Rathaus und Marktplatz entfernt, ist eine eine öffentliche und barrierefreie Toilette vorhanden.