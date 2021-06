Träumer, Geschichtenerzähler, Sänger: Stephan Sulke ist ein Musiker mit vielen Facetten, die er beim Musiksommer Artland in Badbergen präsentiert.

Agentur Reisinger

Badbergen. Zwei Jahre lang hat Stephan Sulke kein Konzert mehr gespielt. Kein Wunder, dass es dem Sänger vor seinem Auftritt am 26. Juni 2021 beim Musiksommer Artland in Badbergen kräftig in den Fingern juckt.

Stephan Sulke? Der mit der "Uschi", oder?! Ja, genau, der mit der Uschi, die keinen Quatsch machen soll. Seit fast 40 Jahren muss der "Pop-Musikus", wie er sich selbst am liebsten nennt, damit leben, dass viele Menschen sein musikalisches S