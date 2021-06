Deutschland gegen Portugal: Während Pia Oswald dem DFB-Team die Daumen drückt, fiebert ihr Freund Daniel de Oliveira Prudêncio am Samstag mit den Portugiesen.

Bernard Middendorf

Quakenbrück. Daniel de Oliveira Prudêncio lebt in Quakenbrück und fühlt sich in Deutschland zu Hause. Wenn Deutschland bei der Fußball-Europameisterschaft gegen Portugal spielt, drückt er aber Cristiano Ronaldo & Co. die Daumen.

"Ich hoffe, meine deutschen Freunde können das nachempfinden“, bittet Daniel de Oliveira Prudêncio um Verständnis, dass sein Herz am Samstagabend nur für Portugal schlägt. Große Sorgen muss sich der 31-jährige, der einen großen Freund