Kritik am Zustand der Wegeseitenränder entlang der Fahrradwege, auf denen das Gras wuchert, äußern Radler in Quakenbrück immer mal wieder.

Leserfoto

Quakenbrück. Wucherndes Gras und eingeschränkte Sicht – alle Jahre wieder zur Sommerzeit hagelt es Kritik am Zustand der Radwege in und um Quakenbrück. Das sei einer Radstadt nicht würdig, monieren Fahrradfahrer.

Als Beispiel fotografierte ein Leser am vergangenen Wochenende den Zustand der Radwege an der Niedersachsenstraße und am alten Draisinenbahnhof zwischen Quakenbrück und Badbergen. Was darauf zu sehen ist: An einigen Stellen hat das Gras tat