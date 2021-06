So geht es mit dem geplanten Skatepark in Quakenbrück weiter

Bis Skater in Quakenbrück ihre rasanten Kunststücke zeigen können, wird es noch etwas dauern. Der geplante Skatepark soll 2022 fertig sein (Symbolfoto).

dpa/Sebastian Gollnow

Quakenbrück. Auf diese Nachricht haben viele Jugendliche in Quakenbrück gewartet: Noch in diesem Jahr will die Stadt mit dem Bau des Skateparks auf der Bahnfläche beginnen. 2022 soll er fertig sein.