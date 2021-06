Sarah Connor kommt erst im Juli 2022 nach Vechta.

dpa/Daniel Bockwoldt

Vechta. Nach "Tante Mia tanzt" fällt jetzt auch das zweite große für 2021 geplante Open-Air-Festival in Vechta aus: Das Festival Viva Vechta wird auf 2022 verschoben. Wegschmeißen sollte man die Eintrittskarten aber nicht.

Es hätte ein schöner Festival-Sommer werden soll in Vechta, nun müssen sich die Musikfans in Geduld üben. Nachdem das für Mai geplante Elektro-Festival "Tante Mia tanzt" aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und werden musste, kam am Montag