Archäologische Funde an der Hase in Quakenbrück: Wie bedeutsam sind sie?

Ein großes Loch tut sich auf am Schwarzen Weg an der Hase in Quakenbrück. Hier finden seit Anfang Mai archäologische Grabungen statt.

Christian Geers

Quakenbrück. Geschichte liegt auch in Quakenbrück tief im Erdboden verborgen. Seit mehr als einen Monat graben sich Archäologen an der Hase nahe Möllers Mühle durch die vergangenen Jahrhunderte. Was sie bisher entdeckt haben.

Die erste Entdeckung der Mitarbeiter der Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrück sorgte für große Aufmerksamkeit, kaum dass die Grabungen auf dem Grundstück der Artländer Melioration direkt an der Hase am Schwarzen Weg und hinter Mö