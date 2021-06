Aufbruchstimmung: Schon bald soll im neuen Clubhaus des TVQ das Vereinsleben wieder Einzug halten. Darauf freuen sich die Vorstandsmitglieder Daniel Thäsler, Frank Uhlig und Markus Engelmann (von links).

Bernd Engelmann

Quakenbrück. Zu Zeiten von Steffi Graf und Boris Becker erlebte Tennis einen Boom. Das ist lange her, doch Tennis ist als kontaktloser Freiluftsport dank Corona wieder im Aufwind. Davon profitiert auch der TV Quakenbrück.

Der Vorsitzende des TV Quakenbrück, Frank Uhlig, und Vize Daniel Thäsler freuen sich über das wieder wachsende Interesse am Tennis. Nach der Hochzeit in den 1980er-Jahren war es in den vergangenen Jahren ruhig um den Sport in den Vereinen g