Das Ensemble Tityre präsentiert beim Musiksommer Artland ein Kinderkonzert mit bekannten Liedern aus den Astrid-Lindgren-Filmen.

Ensemble Tityre/Patrick Lipke

Badbergen. Kein Musiksommer Artland ohne Kinderstück: Am Samstag, 19. Juni 2021, präsentiert das Ensemble Tityre in Badbergen das Programm "Astrid Lindgren für Kinder" für kleine und große Fans von Pippi Langstrumpf und Co.

Vieles ist etwas anders beim Musiksommer Artland 2021. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen nicht so viele Zuschauer wie in den Vorjahren auf den Hof Sickmann-Oldenhage in Badbergen-Langen. Und auch bei der Kinderveranstaltung gibt es etwas