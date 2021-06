Das Auto schleuderte gegen einen Ampelmast.

Badbergen . Bei einem Unfall auf der B68 in Badbergen sind am Freitagmittag drei Personen leicht verletzt worden. Eine Frau hatte offenbar eine rote Ampel übersehen.

Laut Polizei befuhr am Freitagmittag, um 11.55 Uhr, eine 32-Jährige mit einem BMW die B68 in Richtung Quakenbrück. An der Kreuzung B 68/Bahnhofstraße übersah sie vermutlich aufgrund der Sonneneinstrahlung das Rotlicht der Ampel und fuhr in