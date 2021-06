Frau bei Unfall in Quakenbrück leicht verletzt

Die Fahrerin des Wagens wurde leicht verletzt.

Björn Thienenkamp

Quakenbrück. Bei einem Unfall ist am Donnerstagabend ist eine Frau im Quakenbrücker Ortsteil Hakenkamp leicht verletzt worden.

Kaum hatte es am Nachmittag eine Weile geregnet, da ging in Quakenbrück auch schon der Sirenenalarm. Zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person rückte die Freiwillige Feuerwehr Quakenbrück mit rund 30 Kameraden an der Bremer Straße au