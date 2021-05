Freibad Quakenbrück öffnet am 1. Juni 2021 mit Corona-Regeln

Hinein ins kühle Nass: Am Dienstag, 1. Juni 2021, beginnt die Freibadsaison in Quakenbrück. Erneut müssen die Badegäste wegen der Corona-Pandemie mit Einschränkungen leben. Die Zahl der Besucher ist täglich – anders als im Sommer 2018 – begrenzt (Archivfoto).

Josef Pohl

Quakenbrück. Auf diese Nachricht haben Wasserratten in der Stadt Quakenbrück und dem Umland gewartet: Am Dienstag, 1. Juni 2021, beginnt im Freibad an der Jahnstraße die Saison.

Auch im zweiten Corona-Jahr gibt es Einschränkungen und Vorgaben für ein ungetrübtes Badevergnügen. Fünf DIN-A4-Seiten lang ist das Hygienekonzept, mit dem die Artland-Bäderbetriebsgesellschaft in den Sommer 2021 startet. Gänzlich