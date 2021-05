Warum die MS-Gruppe in Quakenbrück kein Jammerklub ist

Immer aktiv: Auch bei Arbeitstreffen der lokalen Selbsthilfegruppen-Leitern aus dem Artland ist Michael Höltmann (links) engagiert.

Bernard Middendorf

Quakenbrück. 250.000 Menschen in Deutschland leiden unter Multipler Sklerose – auch im Osnabrücker Nordkreis gibt es viele Betroffene, die sich regelmäßig in einer Selbsthilfegruppe in Quakenbrück treffen.

Multiple Sklerose ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems. Symptome, Krankheitsverlauf und Therapieerfolg sind je nach Patient äußert unterschiedlich. Deshalb wird MS auch die „Krankheit mit den 10