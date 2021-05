An Pfingsten weitere Termine für Schnelltests in Quakenbrück

Im Schnelltestzentrum der DLRG an der Friedrichstraße in Quakenbrück können sich Bürger auch am Pfingstwochenende kostenlos auf Corona testen lassen. (Archivfoto)

Christian Geers

Quakenbrück. Im Schnelltestzentrum der DLRG in Quakenbrück sind bislang etwa 1700 Menschen kostenlos auf Corona getestet worden. Weil die Nachfrage weiterhin groß ist, öffnet die DLRG das Testzentrum auch am Pfingstwochenende.

Ende März wurde das Schnelltestzentrum in der Unterkunft der DLRG Quakenbrück in der Friedrichstraße 38 in Quakenbrück in Betrieb genommen. Bei den etwa 1700 kostenlosen Bürgertests, die bislang durchgeführt worden sind, haben die