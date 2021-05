Feuer in Wohngebäude in Menslage

In einem Wohngebäude in Menslage ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen.

NWM-TV

Menslage. In einem Wohngebäude in Menslage ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 19 Uhr war das Feuer aus bislang unbekannter Ursache in einem Zimmer des Hauses am Alten Löninger Weg ausgebrochen, das sich im Umbau befunden hatte, berichtet Polizeisprecherin Mareike Edeler. NWM-TV