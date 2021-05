Feuer in Gebäude in Menslage ausgebrochen

NWM-TV

Menslage. In einem Gebäude in Menslage ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen.

Nach ersten Angaben der Polizei wurde der Brand des Gebäudes im Ortsteil Schandorf gegen 18.57 Uhr gemeldet. Schadenursache und -ausmaß sind noch unklar, die Feuerwehr ist vor Ort und am Löschen.Weitere Informationen folgen