Schrottimmobilie an Kreuzstraße in Quakenbrück wird abgerissen

Kein schöner Anblick bei der Einfahrt in die Quakenbrücker Stadtmitte: Die Stadt hat Haus und Grundstück an der Kreuzstraße/Ecke Ellerbrock gekauft und wird es in Kürze abreißen lassen.

Christian Geers

Quakenbrück. Es gibt Gebäude, die sind – nicht nur in den Augen der Einwohner – ein echtes Ärgernis für das Quakenbrücker Stadtbild. In der Kreuzstraße steht so eine Schrottimmobilie. Aber nicht mehr lange.

Ein Wohn- und Geschäftshaus ist das Haus mit der Nummer 18 in der Kreuzstraße einst gewesen. Doch seit Jahren gammelt das Gebäude in der Stadtmitte, wenige Meter vom Synagogenplatz entfernt, still vor sich hin. Manche Fenster sind