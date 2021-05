Er folgte seiner Lebensspur: Christian Fechtenkötter legte nach 21 Jahren die Mönchskutte ab und wird an Pfingsten zum Priester geweiht.

Alexandra Lüders

Nortrup/Münster. In einer Zeit, in der die Zahl der katholischen Priester und Kirchenmitglieder deutlich abnimmt, lässt sich Christian Fechtenkötter am Pfingstsonntag vom Münsteraner Bischof Felix Genn im St.-Paulus-Dom zum Priester weihen. Auf dem Weg dorthin durchlief der 53-Jährige außergewöhnlich viele Stationen.

Mit dem Priesteramt folgt der Nortruper seiner Lebensspur, die im Artland in direkter Nachbarschaft der St.-Aloysius-Kirche in Nortrup begann. Hier wird er am Sonntag, 6. Juni 2021, um 9.30 Uhr seine Heimatprimiz feiern und am Nac