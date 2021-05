Dr. Christian Heinen (Mitte) ist neuer Leitender Zentrumsarzt der Neuro-Wirbelsäulenchirurgie des CKQ. (v.l.): Prof. Dr. Ajay Chavan, Ärztlicher Direktor, Sonja Hus, Pflegedirektorin, Prokurist Manfred Janknecht und CKQ-Geschäftsführer Matthias Bitter.

CKQ/Böning

Quakenbrück. Das Ärzteteams der Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie des Christlichen Krankenhauses Quakenbrück (CKQ) ist gewachsen. Mit Dr. Christian Heinen, Facharzt für Neurochirurgie, wurde das Leitungsteam zum 1. Mai 2021 um einen vierten Leitenden Zentrumarzt erweitert.

Christian Heinen wurde 1976 in Bremen geboren. Nach seinem Abitur in Bremen studierte er Medizin in Halle, Bologna und Ulm, heißt es in einer Pressemitteilung des CKQ. Es folgten Tätigkeiten an der Neurochirurgischen Klinik Universität Ulm