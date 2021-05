Bei einem Schlaganfall zählt jede Sekunde, sagt Dr. Michael Hotz, Chefarzt der Neurologie am Christlichen Krankenhaus Quakenbrück.

CKQ/Jutta Böning

Quakenbrück. Jeder Schlaganfall ist ein Notfall, es zählt jede Sekunde. Darauf weist Dr. Michael Hotz, Chefarzt der Neurologie am Christlichen Krankenhaus Quakenbrück (CKQ) zum Tag gegen den Schlaganfall am Montag, 10. Mai 2021, hin. Dass die Zahl der akuten Fälle auch am CKQ während der Corona-Pandemie zurückgegangen ist, beunruhigt den Facharzt sehr.

„Wie überall in deutschen Kliniken beobachten wir auch im Quakenbrücker Krankenhaus, dass die Zahl der eingelieferten Schlaganfallpatienten während der Phasen mit hohen Corona-Zahlen um zehn bis zwanzig Prozent zurückgegangen ist“, wird Hot