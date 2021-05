Wie das FIZ in Quakenbrück Schülern in der Corona-Zeit beim Lernen hilft

Gemeinsam mit ihren Betreuern macht diese Fünfer-Gruppe mit ihren Betreuern Manuel Killert und Alicja Brinska (vorne rechts) Hausaufgaben. Um organisatorische Fragen kümmert sich FIZ-Leiterin Maria Killert (hinten rechts).

Jürgen Ackmann

Quakenbrück. Mit einer Milliarde Euro will der Bund Nachhilfeunterricht für Kinder fördern, die in der Schule während des Lockdowns durch Homeschooling den Anschluss verloren haben. Viel zu spät, viel zu wenige Geld, sagen die Kritiker des Auholprogramm des Bundes. Im Freizeit- und Integrationszentrum in Quakenbrück werden schon seit einem Jahr zehn Kinder bei den Hausaufgaben unterstützt. Ein Besuch.

13 Uhr. Fünf Jungen und Mädchen sitzen an ihren Tischen, rechnen, schreiben, malen. Seit einem Jahr machen sie das gemeinsam. Eine wichtige Hausaufgabenhilfe im Freizeit- und Integrationszentrum in Quakenbrück – kurz FIZ – genannt. Ohne die