Befand sich im Bereich des heutigen Mühlenplatzes früher eine Anlegestelle oder gar ein kleiner Hafen? Die Archäologen versuchen, diese Frage mithilfe der Grabungen beantworten zu können.

Bernard Middendorf

Quakenbrück. In der Quakenbrücker Stadtmitte, direkt an der Hase am Schwarzen Weg und hinter „Möllers Mühle“, sind vor einigen Tagen archäologische Grabungen gestartet worden. Die Experten erhoffen sich Aufschlüsse darüber, was sich vor Jahrhunderten einst an dieser Stelle befand. Die ersten Ergebnisse lassen aufhorchen.

„Unser Team hat tief im Boden eine Reihe hölzerner Pfosten und Flechtwerk entdeckt. Das könnte eine uralte Uferbefestigung gewesen sein. Oder Pfähle, um eintreffende Boote zu vertäuen“, verrät Kreisarchäologe Axel Friederichs erste Vermutun