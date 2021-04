Kein Maigang zwischen Ankum und Kettenkamp: Spaßmobil bleibt in der Garage

Nur für den Fototermin haben Hendrik Ladage, Sebastian Köneke und Lukas Stegemann (von links) ihr Spaßmobil aus der Garage geholt.

Björn Thienenkamp

Menslage. „58 beim Meiern“ heißt ein Menslager Freundeskreis, der sich in der Zeit vor Corona häufig zu Spieleabenden traf. Und die Freunde bauten ein Gefährt, das bei Ausflügen für Getränke, Gegrilltes und Musik sorgte, insbesondere bei den Touren am 1. Mai. Doch diesmal bleibt das Spaßmobil wieder in der Garage.

Sebastian Köneke, Hendrik Ladage und Lukas Stegemann kennen sich schon aus dem Kindergarten, besuchten auch die Grundschule gemeinsam und blieben weiterhin befreundet, als sich die schulischen und beruflichen Wege trennten. Rund zehn Freund