Eine routinemäßige Polizeikontrolle in Quakenbrück ist am Mittwochabend völlig aus dem Ruder gelaufen. Erst Hundertschaftskräfte der Bereitschaftspolizei konnten die Situation beruhigen. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Quakenbrück/Bersenbrück. Nachdem die Polizei am Mittwoch in der Artlandstraße in Quakenbrück eine Gruppe Jugendliche darauf hinwies, dass sie die Corona-Regeln nicht einhalten, entwickelte sich eine Routinekontrolle zu einem Tumult, der später eine Fortsetzung im Polizeikommissariat in Bersenbrück fand und erst durch Eingreifen der Bereitschaftspolizei aufgelöst werden konnte.

Wie die Polizei mitteilte, erhielten die Beamten am Mittwoch gegen 17.55 Uhr einen Hinweis auf eine Gruppe von Jugendlichen, die sich an der Artlandstraße in Quakenbrück aufhielten, dabei aber nicht geltenden Corona-Regeln zu befolgen. Die