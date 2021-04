Los's gehts: Auch Motorräder mit Beiwagen nahmen an der Ausfahrt von Quakenbrück über Menslage und Badbergen nach Gehrde teil.

Björn Thienenkamp

Quakenbrück/Gehrde. Nach einem Jahr erzwungener Pause wegen der Corona-Pandemie rollte am Sonntagnachmittag wieder ein Motorradkonvoi durch den Altkreis Bersenbrück. Knapp 500 Biker nahmen an der Ausfahrt der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Motorradfahrer (ACM) Gehrde teil und erfreuten sich an einem Stück Normalität, wenngleich die „Demofahrt für mehr Partnerschaft im Straßenverkehr“ ohne geselliges Beisammensein und Gottesdienst in Gehrde auskommen musste.

„Die Strecke über Menslage und Badbergen ist kurz und knackig“, urteilt ACM-Mitorganisator Jens Meyer am Startpunkt, dem Autohaus Böcker in der Quakenbrücker Hindenburgstraße. „In Gehrde gibt es gegen eine Spende für das Kinderhospiz Löwenh