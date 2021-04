Der neue Gemeinschaftsgarten in der Kleingartensiedlung am Lönsweg in Quakenbrück soll zu einem Treffpunkt mitten im Grünen werden.

Christian Geers

Quakenbrück. Ein Schrebergarten ist für manche Zeitgenossen das pure Glück im Grünen. In der Kleingartenanlage am Lönsweg in Quakenbrück gibt es bald einen Gemeinschaftsgarten. Was hat es damit auf sich?

Seit den 1980er-Jahren verpachtet die Stadt Quakenbrück etwa 50 Kleingärten im Stadtteil Neustadt. Zu den Hobbygärtnern, die sich am südlichen Stadtrand eine Parzelle gemietet haben, gehören viele Bewohner aus den benachbarten Wohnsiedlunge