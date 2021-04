Nächste Generation steht bereit: Delkeskamp in Nortrup bleibt Familienunternehmen

Der Standort in Nortrup ist ständig gewachsen. Das Gebäude, in dem alles begann, steht noch immer und wird mittlerweile beispielsweise für Schulungen genutzt.

Nina Strakeljahn

Nortrup. Stefan Delkeskamp führt die Delkeskamp Verpackungswerke mit Stammsitz in Nortrup bereits in der vierten Generation. Zum 125. Firmengeburtstag berichtet er, wie das Unternehmen durch die Corona-Krise kommt und warum Delkeskamp auch künftig in Familienhand bleiben wird.

Denn mit seinem Sohn Nicholas steigt nun die nächste Generation ins Unternehmen ein, wie der geschäftsführende Gesellschafter Stefan Delkeskamp (59) erzählt. Der 28-Jährige hat sein Studium in Kanada absolviert und war fünf Jahre lang in ei